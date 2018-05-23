ЗаСобянина: за что Гагарина, Галкин, Орбакайте, Гузеева и другие звезды благодарят мэра Москвы

В среду, 23 мая, звезды будто сговорившись хвалили Сергея Собянина.

«Моему счастью нет предела!!! Велосезон наконец-то открыт. Ловите меня на любимых и теперь еще более прекрасных улицах Москвы! Несколько лет назад, когда я покупала своего друга Балушу (это имя моего велика), такого количества велосипедистов в городе не было, а велодорожек и подавно. Не было доступных велопаркингов, где любой желающий мог взять велик напрокат. Теперь велосипеды — полноправное, быстрое, экологичное и здоровое средство передвижения! Я влюбляюсь в Москву с каждым годом все больше, мэру и людям, которые заботятся о нашем городе и своих родных городах, огромный респект. Ну а лето — это маленькая жизнь и оно еще все впереди!», — написала Полина Гагарина.

«Всю жизнь живу в Москве, вижу что происходит с городом и мне это очень нравится. За последние годы мой любимый район рядом с метро "Маяковская" преобразился до неузнаваемости. Площадь стала удобна для прогулок и отдыха, установили качели, убрали хаотичную парковку. Вообще, Мэр сделал много для Москвы. На Тверской происходит много интересных событий для горожан и туристов. Рада, что этому уделяется такое внимание», — написала Кристина Орбакайте.