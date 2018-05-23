ЗаСобянина: за что Гагарина, Галкин, Орбакайте, Гузеева и другие звезды благодарят мэра Москвы

В среду, 23 мая, звезды будто сговорившись хвалили Сергея Собянина.
«Моему счастью нет предела!!! Велосезон наконец-то открыт. Ловите меня на любимых и теперь еще более прекрасных улицах Москвы! Несколько лет назад, когда я покупала своего друга Балушу (это имя моего велика), такого количества велосипедистов в городе не было, а велодорожек и подавно. Не было доступных велопаркингов, где любой желающий мог взять велик напрокат. Теперь велосипеды — полноправное, быстрое, экологичное и здоровое средство передвижения! Я влюбляюсь в Москву с каждым годом все больше, мэру и людям, которые заботятся о нашем городе и своих родных городах, огромный респект. Ну а лето — это маленькая жизнь и оно еще все впереди!», — написала Полина Гагарина.
«Всю жизнь живу в Москве, вижу что происходит с городом и мне это очень нравится. За последние годы мой любимый район рядом с метро "Маяковская" преобразился до неузнаваемости. Площадь стала удобна для прогулок и отдыха, установили качели, убрали хаотичную парковку. Вообще, Мэр сделал много для Москвы. На Тверской происходит много интересных событий для горожан и туристов. Рада, что этому уделяется такое внимание», — написала Кристина Орбакайте.
«Сижу на террасе кафе и смотрю на живописную Пятницкую и думаю, что Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю ее новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра. И мне, человеку, родившемуся на Арбате и всегда переживавшему из-за неудачных архитектурных мутаций родного города, радостно видеть, как преображается столица. Безусловно, это только один из аспектов. С деятельностью мэра я также пересекся, когда, вдохновившись моей программой "Старше всех!", правительство Москвы в феврале начало беспрецедентный проект "Московское долголетие", об этом я еще обязательно вам расскажу, я активно участвую в этом важном для москвичей проекте, кстати, предвосхищая вопросы, на безвозмездной основе (считаю обязательным это подчеркнуть). У нас почему-то не принято хвалить даже, когда есть за что. Было бы здорово, если бы москвичи отметили те изменения в нашей столице — то, что им по душе. Мне нравится, как Сергей Собянин относится к моему любимому городу. Сергей Семенович, я за Вас!», — обратился к мэру Максим Галкин.
«Счастливая? Без сомнений! В свой день рождения я выгляжу так, как хочу, и отмечаю так, как считаю нужным: темные очки, бокал вина и шикарная терраса. Мои родные и друзья только порадуются за меня, а вот завистники и злопыхатели скажут: вот, мол, Гузеева, греется, наверное, где-нибудь в Каннах на Лазурном берегу или на Майорке. Не угадали, господа хорошие! Это Москва — свежая и обновленная. Моя Москва, в которой я когда-то даже не мечтала жить. И с каждым годом этот город все прекраснее и современнее, потому что им занимается человек, которому не пох, зачеркнуто! Не все равно! Для тех, кто не в курсе — СС Собянин! А всем несогласным — чемодан, вокзал и далее в меру своих желаний и финансов. В общем, я счастлива здесь жить, а людям, тоскующим по прежнему градоначальнику — мой пламенный революционный привет! И да, вино тоже наше!!! Хочу, чтобы и дальше этот человек (кто не в курсе- СС Собянин ) был Мэром», — написала Лариса Гузеева.
«Ну что, скоро сентябрь. Думайте обо мне только хорошо. Я буду голосовать #ЗаСобянина и вам советую. После съеденного в большом количестве моего любимого мороженого в ГУМе , пойду пешком в сторону дома и буду кайфовать от красоты нашего города», — высказался под семейным видео Иосиф Пригожин.
Волна благодарностей началась с поста в Facebook учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, которая призвала всех поддержать мэра Москвы Сергея Собянина, который на днях посетил свадьбу подопечного одного из хосписов, решившегося все-таки оформить отношения с родившей ему семерых детей гражданской женой. «Сидел в палате, болтал с Агнией, подарил Оле цветы, а Толе, который не может встать, лежит с концентратором, и говорит с трудом, сказал: ну вы даете, сколько же в вас силы...», — рассказала Федермессер о впечатлениях от встречи с мэром.
В мэрии подчеркнули, что происходящее не имеет никакого отношения к ним.
А как относитесь вы к изменениям, которые случились с Москвой с приходом Сергея Семеновича Собянина?
Фото: instagram