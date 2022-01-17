Защищает от ковида и не только: ношение масок увеличивает привлекательность мужчин

Для исследования были приглашены 43 участницы. Они оценивали по десятибалльной шкале степень привлекательности 40 мужских лиц, изображенных на представленных фотографиях. На снимках были изображены мужчины без индивидуального средства защиты, с маской голубого цвета и те, кто прикрывал лицо книгой в черной обложке.

По данным эксперта в области психологии лиц Майкла Льюиса, выяснилось, что наиболее привлекательными оказались лица, закрытые медицинскими масками. Их голубой цвет еще больше повышал интерес женщин.