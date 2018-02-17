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Зарядка 93-летней бабушки из США стала хитом социальных сетей

Джоана Занин из Южной Дакоты показала, как делает зарядку со своей бабушкой. За два дня видео просмотрели более 7,5 миллионов раз.

Пока пирожки бабушки Вали из Краснодара набирают «лайки» в Instagram, американская бабушка становится трендсеттером Twitter и доказывает, что спорт — это жизнь.

Футболистка Джоана Занин поделилась в Twitter небольшим видеороликом, в котором делает зарядку со своей 93-летней бабушкой. «Ее улыбка и смех делают ее моложе», — рассказала Джоана про бабушку. Ролик набрал более 7,5 миллионов просмотров, 135 тысяч ретвитов и почти 390 тысяч отметок «Мне нравится». Это самое милое видео, которое мы когда-либо видели!

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях заговорили про пенсионерку из Краснодарского края Валентину Кулешову. «В 85 жизнь только начинается», — считает бабушка и успешно ведет страницу в Instagram, на которую подписано уже более 36 тысяч пользователей.

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