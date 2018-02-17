Зарядка 93-летней бабушки из США стала хитом социальных сетей
Пока пирожки бабушки Вали из Краснодара набирают «лайки» в Instagram, американская бабушка становится трендсеттером Twitter и доказывает, что спорт — это жизнь.
Футболистка Джоана Занин поделилась в Twitter небольшим видеороликом, в котором делает зарядку со своей 93-летней бабушкой. «Ее улыбка и смех делают ее моложе», — рассказала Джоана про бабушку. Ролик набрал более 7,5 миллионов просмотров, 135 тысяч ретвитов и почти 390 тысяч отметок «Мне нравится». Это самое милое видео, которое мы когда-либо видели!
My mom trains this 93 year old and it’s the cutest thing ever. Her laugh and smile makes her young #blessed pic.twitter.com/oeRWylrLV4— jo (@joana_zanin10) 15 февраля 2018 г.
Напомним, несколько дней назад в социальных сетях заговорили про пенсионерку из Краснодарского края Валентину Кулешову. «В 85 жизнь только начинается», — считает бабушка и успешно ведет страницу в Instagram, на которую подписано уже более 36 тысяч пользователей.