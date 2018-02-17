Зарядка 93-летней бабушки из США стала хитом социальных сетей

Пока пирожки бабушки Вали из Краснодара набирают «лайки» в Instagram, американская бабушка становится трендсеттером Twitter и доказывает, что спорт — это жизнь.

Футболистка Джоана Занин поделилась в Twitter небольшим видеороликом, в котором делает зарядку со своей 93-летней бабушкой. «Ее улыбка и смех делают ее моложе», — рассказала Джоана про бабушку. Ролик набрал более 7,5 миллионов просмотров, 135 тысяч ретвитов и почти 390 тысяч отметок «Мне нравится». Это самое милое видео, которое мы когда-либо видели!