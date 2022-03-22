Запрет на благополучие: почему не получается копить деньги и как это исправить

По словам специалиста, человек сначала ведет себя расточительно или вовсе попадает в долговую яму, после чего, оказавшись в затруднительном финансовом положении, испытывает чувство беспомощности и тревогу. Тогда как внутренняя потребность в данном состоянии нередко оказывается преградой к благополучию, которую поможет устранить только психотерапевт.

Наличие сбережений дает некоторое ощущение безопасности, отметила Наталья Наумова, но есть и обратный эффект: «Действительно, для кого-то наличие сбережений — это безопасность. С одной стороны, это действительно так, потому что в любой момент можно позволить себе все, что необходимо, — лекарства, лечение, одежду, пищу, путешествие и так далее. С другой стороны, страх потерять накопленное и заработанное тоже может травмировать человека. В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия».

Значит, начинать путь к благополучию следует с самого себя: выстройте внутри себя гармоничные отношения, постарайтесь принять себя как данность и поставить цели и задачи, основанные на представлении своего будущего успеха. Об этом Наумова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».