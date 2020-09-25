Запертые на два дня дома дети пытались спуститься с балкона по простыням

В полицию обратилась работница одного из магазинов, ставшая свидетельницей «побега». Она увидела, как с балкона третьего этажа свисают связанные между собой простыни. В полиции заподозрили неладное и отправились по указанному адресу. В странную квартиру с простынями проникли через балкон.

Выяснилось, что спуститься по самодельной веревке пытались 11-летняя девочка и ее девятилетний брат. Детей на два дня дома заперла 33-летняя мать. Она закрыла квартиру на ключ и ушла. Пока матери не было дома, школьникам захотелось выбраться на улицу. Инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали мать, бросившую детей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности», максимальная мера наказания составляет один год лишения свободы. Ранее на Среднем Урале двое детей сбежали из дома, чтобы не идти в школу 1 сентября. Взяв с собой бутерброды, они решили пересидеть некоторое время за гаражами. Наигравшись и осознав, что стало темно, братья не пошли домой, так как подумали, что мать будет ругаться.