Заметно похорошевшая Шэрон Стоун вышла в свет с 19-летним сыном
СМИ обсуждают новый выход в свет Шэрон Стоун.
В минувший вторник, 5 ноября, Шэрон Стоун произвела фурор на торжественной церемонии Harper Bazaar Awards в Мадриде.
Во-первых, 61-летняя актриса выглядела заметно похорошевшей. Во-вторых, она появилась в компании 19-летнего сына Рона.
Роэн — старший сын Шэрон. Его актриса усыновила в 2000 году в браке с Филом Бронштейном.
Всего у актрисы три ребенка. В 2005 году она усыновила мальчика по имени Лэрд, в 2006 году — мальчика по имени Куинн.
Фото: globallookpress
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