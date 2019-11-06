Заметно похорошевшая Шэрон Стоун вышла в свет с 19-летним сыном

Роэн — старший сын Шэрон. Его актриса усыновила в 2000 году в браке с Филом Бронштейном.

Всего у актрисы три ребенка. В 2005 году она усыновила мальчика по имени Лэрд, в 2006 году — мальчика по имени Куинн.