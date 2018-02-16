Пенсионерка из Краснодара покорила Сеть и стала успешным блогером
Эта бабушка из Краснодарского края удивила Сеть. «В 85 лет жизнь только начинается» — девиз Валентины Кулешовой.
Блог, в котором пенсионерка делится полезной информацией, быстро набирает популярность. Сейчас за обновлениями в нем следят более 36 тысяч пользователей Instagram. Это не удивительно: чего только стоит рецепт вкуснейших бабушкиных пирожков!
Пирожки с яблоками. Готовим сдобное тесто, о нем я уже писала. Смотрите здесь #рецептыбабушкивали . Поднимается тесто два часа, не меньше. От готового теста отрезаем кусочки длинной ~ 3 см и катаем двумя руками шарики. Раскатываем шарики скалкой, не тонко. На полученную лепешку выкладываем начинку: 1 чайную ложку сахарного песка и 2 чайные ложечки с верхом мелко нарезанных яблок. Желательно, чтобы яблоки были сочные. Защипываем верх пирожков, переварачиваем и кладем на противень. На противень помещается 28 пирожков. Смазываем пирожки взбитыми желтками с помощью кисточки. Ставим противень с пирожками в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Пирожки с яблоками " нежные" и вкусные. Приятного аппетита! И как всегда жду фото ваших пирожков по моему рецепту у вас на страничке с хештегом #порецептубабушкивали Ваша Валентина Алексеевна
Еще бабушка Валя готовит фирменный пирог с мясом, рецепт которого тоже можно найти в ее блоге: «Мука высшего сорта 500-600 грамм; дрожжи сухие 0,5 пакетика- добавить в муку, молоко - не полный стакан; 0,5 пачки сливочного масла - растопить, вылить в молоко; 5 штук яиц, взбить и вылить в молоко; сметана - 2/3 стакана -добавить в молоко. Замесить тесто, поставить в тёплое место. Начинка: 4 картофелины нарезать тонко кружочком; 2 луковицы- нарезать кольцами (можно измельчить в блендере, для тех, кто не любит лук в пирогах, но он необходим для придания сочности мясу); 400 грамм мяса (свинины)-мелко настругать. Когда тесто поднимется, разделить его на 2 части, большую часть тонко раскатать и выложить слоями картофель, затем лук, затем мясо,- каждый слой посолить, поперчить. Меньшую часть теста раскатать, накрыть пирог, защипить края, смазать взбитым в молоке яйцом. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов и затем ещё 20 минут при температуре 140 градусов. Приятного аппетита!»
Фото: instagram