Пенсионерка из Краснодара покорила Сеть и стала успешным блогером

Еще бабушка Валя готовит фирменный пирог с мясом, рецепт которого тоже можно найти в ее блоге: «Мука высшего сорта 500-600 грамм; дрожжи сухие 0,5 пакетика- добавить в муку, молоко - не полный стакан; 0,5 пачки сливочного масла - растопить, вылить в молоко; 5 штук яиц, взбить и вылить в молоко; сметана - 2/3 стакана -добавить в молоко. Замесить тесто, поставить в тёплое место. Начинка: 4 картофелины нарезать тонко кружочком; 2 луковицы- нарезать кольцами (можно измельчить в блендере, для тех, кто не любит лук в пирогах, но он необходим для придания сочности мясу); 400 грамм мяса (свинины)-мелко настругать. Когда тесто поднимется, разделить его на 2 части, большую часть тонко раскатать и выложить слоями картофель, затем лук, затем мясо,- каждый слой посолить, поперчить. Меньшую часть теста раскатать, накрыть пирог, защипить края, смазать взбитым в молоке яйцом. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов и затем ещё 20 минут при температуре 140 градусов. Приятного аппетита!»