Замеченный в онкоцентре Владимир Кузьмин рассказал о своем здоровье

Сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что Владимир Кузьмин был замечен в одном из столичных онкоцентров. Корреспонденты издания «Собеседник» со ссылкой на блог одного из пациентов центра уточнили: артист проходит курс радиолучевой терапии.

«Выходя из кабинета радио­лучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало. Крутится рачок», — цитирует издание автора.

Несколько часов спустя на заявление отреагировал сам Владимир Кузьмин. «Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я абсолютно здоров, чего и вам желаю», — написал он в блоге.