Замеченный в онкоцентре Владимир Кузьмин рассказал о своем здоровье

Сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что Владимир Кузьмин был замечен в одном из столичных онкоцентров. Корреспонденты издания «Собеседник» со ссылкой на блог одного из пациентов центра уточнили: артист проходит курс радиолучевой терапии.
«Выходя из кабинета радиолучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало. Крутится рачок», — цитирует издание автора.
Несколько часов спустя на заявление отреагировал сам Владимир Кузьмин. «Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я абсолютно здоров, чего и вам желаю», — написал он в блоге.
Обрадованные поклонники желают здоровья своему кумиру.
Passion.ru присоединяется к добрым комментариям и желает любимому миллионами музыканту еще много творческих лет и интересных дуэтов.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram