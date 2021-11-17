Замдиректора «Мособлгаза» умер от отравления, его семья в больнице — что произошло

Заместителя генерального директора «Мособлгаза» 34-летнего Владимира К. нашли мертвым в своем доме в поселке Вахромеево в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Предположительно, причиной смерти стало отравление.

В доме также были обнаружены его жена и дети-близнецы — все в бессознательном состоянии. Их срочно доставили в больницу.