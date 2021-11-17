Замдиректора «Мособлгаза» умер от отравления, его семья в больнице — что произошло
Заместителя генерального директора «Мособлгаза» 34-летнего Владимира К. нашли мертвым в своем доме в поселке Вахромеево в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Предположительно, причиной смерти стало отравление.
В доме также были обнаружены его жена и дети-близнецы — все в бессознательном состоянии. Их срочно доставили в больницу.
«Ни на теле погибшего 34-летнего заместителя генерального директора "Мособлгаза" Владимир К., ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был. Установлено, что накануне вся семья вернулась с отдыха из Египта, где находились с 5 по 15 ноября. Предположительно, вся семья могла отравиться неизвестным веществом», — говорится в сообщении источника.
Как пишут СМИ, есть предположение, что они могли отравиться неким продуктом, который привезли с собой из-за границы.
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