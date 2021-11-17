Залог благосостояния: названы полезные финансовые привычки, которые приведут к успеху

Как сообщает Бучацкая, для перемен в жизни необходимы конкретные цели и подробные планы. «Одна из самых полезных финансовых привычек звучит как поговорка: сначала заплати себе. Это главное правило обеспеченных людей. С любого поступления денег в первую очередь нужно какую-то часть потратить на себя, например, 10-15%. Тогда у вас начнет формироваться новое восприятие денег — не как источника проблем, а как способа осуществления желаний», — рассказала она в беседе с «ФАН».

Также важно пересматривать уже имеющиеся возможности, вероятно, взглянув на них по-новому, вы найдете новые варианты дополнительной прибыли. Например, можно продавать свои знания в определенной области, укомплектовывая в курс и распространяя в массах, как делают многие блогеры.

Кроме того, постоянное обучение новому и получение знаний — важная привычка успешных людей. Это позволяет видеть дополнительные возможности. «Например, если вам кажется, что инвестиции и открытие брокерского счета — слишком сложно для вас, то, изучив хотя бы немного принципов работы на фондовом рынке, можно вкладывать часть дохода в ценные бумаги с минимальным риском», — сказала Бучацкая.

Полезно и ведение учета расходов, однако их важно и анализировать. Это можно сделать с помощью специальных приложений, отметила коуч.