Забеременевшая в 13 лет школьница родила дочь

Поначалу Дарья С. называла будущим отцом своего 10-летнего друга, однако общественность выражала сомнения в словах беременной школьницы. Позднее будущая мама призналась, что была изнасилована: «Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно все это вспомнить.. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было и в то же время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать. Тому человеку 16 лет вроде. Нет, это не какой-то там Степа из моей школы… Самое страшное — это то, что он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне очень страшно встретить его где-то на улице…».