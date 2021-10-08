За нами следят? Надо ли отключать функцию геолокации на телефоне

Между тем Сергей Половников отметил, что в отключении геопозиции нет необходимости. «Модуль геолокации сегодня является одним из ключевых для правильной работы большинства приложений, которые нам показывают информацию с привязкой к местности. Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS — по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS — это мертвому припарка», — отметил он в интервью радио Sputnik.

Как сообщает эксперт, активность обсуждаемой функции действительно сокращает заряд батареи телефона, однако влияние незначительное, а также GPS не расходует интернет-трафик. «Более того, она (геолокация) продолжает работать даже при отключении от Сети, вы даже можете вытащить симку, а GPS продолжит работать, и если у вас были загружены карты для работы в офлайн-режиме, вы сможете пользоваться тем же самым навигатором, никаких проблем нет», — заключил Сергей Половников.