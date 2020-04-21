За москвичами с симптомами ОРВИ будут следить с помощью распознавания лиц и геолокации телефонов

Передвижения людей с симптомами ОРВИ и других респираторных заболеваний будут контролировать по той же системе, что и передвижения людей с подозрением на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилла Щитова.

«Это и контроль с помощью системы видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и контроль с помощью данных геолокации телефона за счет приложения "Социальный мониторинг". Либо смартфон гражданину выдает департамент информационных технологий, либо человек может на свой телефон скачать приложение самостоятельно. Технологических нововведений здесь нет», — пояснил чиновник.

Начиная с 22 апреля все москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции, единственная легальная причина для выхода из дома — заранее согласованное посещение врача. Те, кто находится с ними в одной квартире, будут ограничены в действиях — им разрешается ходить в ближайшие магазины, выносить мусор и гулять с животными, пользоваться транспортом им разрешат только для поездки в больницу.

Всего по данным на 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 заболевших COVID-19 (29 433 из них в Москве), 456 человек скончались (233 — в Москве), 3873 человека выздоровели (2057 из них — в Москве). Резкий скачок количества новых пациентов с COVID-19 в минувшие выходные (6060 новых носителей за сутки, 19 апреля) руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объяснила рекомендацией правительства расширить круг тестируемых контактных лиц — тестировались как те, кто контактировал с зараженными коронавирусом, так и те, кто общался с любым заболевшим ОРВИ человеком.