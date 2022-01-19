За минувшую неделю выявлено более 18 миллионов новых случаев заражения коронавирусом

Гебрейесус отметил, что африканский штамм продолжает быстро распространяться в мире. «Число смертей остается на настоящий момент стабильным, однако мы обеспокоены воздействием, которое "омикрон" оказывает на системы здравоохранения, которые уже истощены и перегружены», — подчеркнул он.

Утверждение, что якобы заболевание новым штаммом оказывается более легким, глава ВОЗ назвал вводящим в заблуждение. «Не нужно ошибаться. "Омикрон" приводит к госпитализациям и смертям», — предупредил он. Причем больные средней тяжести составляют немалую часть среди госпитализируемых пациентов, пишет «ТАСС».

В связи с этим следующие несколько недель будут критически важными для здравоохранения в борьбе с пандемией, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев COVID-19, из которых 8795 заражений приходятся на Москву. При этом по всей стране выздоровели 22 920 человек, а 698 заболевших скончались.