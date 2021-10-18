За что собственника могут выселить из квартиры и оштрафовать

Получить штраф владелец квартиры может в нескольких случаях, отметил специалист. Так, за несогласованную перепланировку помещения потребуется заплатить от 2 до 2,5 тысяч рублей, а от одной до полутора тысяч рублей составит штраф за использование жилья не по назначению. Но во втором случае возможно отделаться и предупреждением, сообщает Олег Сухов «Российской газете».

Кроме того, россиянам придется заплатить 2-3 тысячи рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако если данные нарушения привели к возгоранию, повреждению имущества, причинило легкий или средний вред здоровью человека, собственник штрафуется на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

До 7 тысяч рублей грозит людям за нарушение правил регистрации. Размер штрафов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга больше, чем в регионах.

По словам Олега Сухова, вовсе лишиться квартиры можно на основании статьи 293 ГК РФ «Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение». Ее суть заключается в том, что суд вправе по иску муниципального органа продать жилище с публичных торгов и выплатить собственнику компенсацию, когда последний использует помещение не по назначению, нарушает права соседей или без уважительных причин не производит необходимый ремонт. Конечно, изначально собственника предупреждают о необходимости устранить нарушение, но если он этого не делает, администрация обращается в районный суд. Подобный иск вправе подать только местная власть, а соседям, управляющим компаниям, ТСЖ и общественным организациям это недоступно.