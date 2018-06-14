Юрий Дудь «разрешил» футбольным фанаткам секс с иностранцами и жестко раскритиковал российских мужчин

В комментариях к посту в Instagram на прекрасную половину этой пары посыпались различные обвинения. «О мексикашка с Наташкой», «Как же стыдно за наших девушек», «Через 9 месяцев будет плакаться о том, как тяжко матерям-одиночками. ПОЗОР!», «Шкура!!!», — это самые мягкие из них. Хозяин блога решил вступиться за российских фанаток, который берут от Чемпионата все.

«Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным. Точно так же как русский парень может делать то же самое с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще. Да, в идеале — предохраняясь: потому что болезни и потому что рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей. Но если мы можем наслаждаться свободой, у девушек на это ровно столько же оснований», — заявил он.

«Если основа вашего гнева — это не охрана скреп и морали, а недоумение, почему же русским девушкам так нравятся иноземцы, а не мы, я легко это объясню. Иноземцы гораздо привлекательнее нас. Жесткая конкуренция за красивых девушек (в Европе их действительно меньше) заставляет их жить по определенным правилам. Они держат себя в хорошей форме, причем не только в молодости, но и в глубокой зрелости. Они легко идут на контакт – хоть в приложениях знакомств, хоть на турецких пляжах. От них вкусно пахнет. Они не слышат в слове "педикюр" слово "педик". Они знают, что в одежде есть другие цвета, кроме черного», — жестко отметил он.

Россиянки, в свою очередь, всегда славились своей красотой и ухоженностью.