Юрий Дудь «разрешил» футбольным фанаткам секс с иностранцами и жестко раскритиковал российских мужчин

Незадолго до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года представители российских властей обратились к девушкам и женщинам и настоятельно рекомендовали воздержаться от секса с иностранцами. Практика показала, что далеко не все футбольные фанатки послушали заветы власти: в Москве и других городах России появляются весьма колоритные пары. Фотография «леди в кокошнике и мужика в сомбреро», которую опубликовал известный блогер Юрий Дудь, вызвала бурю возмущения в Сети.
В комментариях к посту в Instagram на прекрасную половину этой пары посыпались различные обвинения. «О мексикашка с Наташкой», «Как же стыдно за наших девушек», «Через 9 месяцев будет плакаться о том, как тяжко матерям-одиночками. ПОЗОР!», «Шкура!!!», — это самые мягкие из них. Хозяин блога решил вступиться за российских фанаток, который берут от Чемпионата все.
«Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным. Точно так же как русский парень может делать то же самое с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще. Да, в идеале — предохраняясь: потому что болезни и потому что рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей. Но если мы можем наслаждаться свободой, у девушек на это ровно столько же оснований», — заявил он.
«Если основа вашего гнева — это не охрана скреп и морали, а недоумение, почему же русским девушкам так нравятся иноземцы, а не мы, я легко это объясню. Иноземцы гораздо привлекательнее нас. Жесткая конкуренция за красивых девушек (в Европе их действительно меньше) заставляет их жить по определенным правилам. Они держат себя в хорошей форме, причем не только в молодости, но и в глубокой зрелости. Они легко идут на контакт – хоть в приложениях знакомств, хоть на турецких пляжах. От них вкусно пахнет. Они не слышат в слове "педикюр" слово "педик". Они знают, что в одежде есть другие цвета, кроме черного», — жестко отметил он.
Россиянки, в свою очередь, всегда славились своей красотой и ухоженностью.
Отметил Дудь и психологический комфорт, который россиянки находят в отношениях с иностранцами. «Для иноземцев чуть менее привычно обращение с женщиной как с предметом, который прилагается к тебе по умолчанию, — то ли из-за более лихого и давнего феминизма, то ли из-за той же конкуренции, то ли из-за всего вместе. <...> Бытовое хамство в нашей стране себе позволяют очень многие — если не вы, то ваши друзья», — считает блогер, который вовсе не удивлен тем, что Чемпионат мира для некоторых девушек стал шансом устроить личную жизнь.
А вы согласны с Юрием?
Фото: instagram, кадры из видео