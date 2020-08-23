Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом: «Она в тяжелом состоянии»

«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — сообщила Сорока.

Также по информации «РБК-Украина» коронавирусом заразились муж Артур Чечеткин и дочь политика Евгения Тимошенко. Последний раз лидер партии «Батькивщина» показывалась на публике 8 августа.

Сегодня Украина занимает 7 место в Европе по количеству инфицированных COVID-19. Заболевание было выявлено у 104 958 жителей страны.