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Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом: «Она в тяжелом состоянии»

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Юлия Тимошенко на митинге

Фото: Globallookpress/© Alexander Kosarev

О болезни политика сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Лидер украинской партии «Батькивщина» заразилась коронавирусом. Тревожную новость СМИ сообщила пресс-секретарь политика. Она не рассказала, была ли Юлия госпитализирована, только отметила, что Тимошенко находится в тяжелом состоянии.

«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — сообщила Сорока.

Также по информации «РБК-Украина» коронавирусом заразились муж Артур Чечеткин и дочь политика Евгения Тимошенко. Последний раз лидер партии «Батькивщина» показывалась на публике 8 августа.

Сегодня Украина занимает 7 место в Европе по количеству инфицированных COVID-19. Заболевание было выявлено у 104 958 жителей страны.

Фото: Globallookpress Видео: Youtube/Юлія Тимошенко

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