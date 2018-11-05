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Юлия Началова рассталась с возлюбленным-юристом после 5 месяцев романа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Началова с экс-бойфрендом

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37-летняя Юлия Началова рассказала, что поставила точку в отношениях с юристом по имени Вячеслав спустя всего несколько месяцев, проведенных вместе.

Певица Юлия Началова никак не может обрести личное счастье. Совсем недавно ее видели вместе с новым избранником по имени Вячеслав, но теперь Юлия заявила, что больше не хочет тратить время на мужчин и отказалась от мыслей о замужестве. Звезда не пояснила, почему именно рассталась с Вячеславом, но дала понять в интервью порталу Sobesednik.ru, что эти отношения для нее в прошлом.

«Мне, если честно, не хочется растрачивать себя на непонятно кого. Концентрирую свое внимание исключительно на родных и на работе. И совершенно не жалею о том, что мои прошлые отношения не сложились. Мне кажется, что в будущем я обязательно встречу свою настоящую половинку, с которой проживу до конца дней. Мне нужен мужчина, который не трындит и совершает поступки. Вот это я ценю. А все остальное мне уже совсем неинтересно», — призналась Началова.

Напомним, Юлия была замужем за футболистом Евгением Алдониным и жила в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым. От первого из мужчин исполнительница родила дочь Веру, в которой души не чает.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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