Юлия Началова перенесла операцию на ноге

Несколько часов назад портал Super сообщил новые подробности из клиники, где находится певица Юлия Началова. По информации издания, певица перенесла операцию на ноге и в данный момент врачи пытаются остановить кровотечение.

Напомним, в начале недели стало известно, что 38-летняя Юлия Началова попала в больницу. СМИ сообщали о резком повышении уровня сахара в крови артистки, у которой в минувшем году был диагностирован сахарный диабет. Отметим, что информация об отеке мозга, который развился у певицы, не соответствует действительности, отмечают инсайдеры.