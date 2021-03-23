Юлианна Караулова ждет ребенка

На каком сроке находится Караулова, неизвестно, однако по размеру живота, явно не менее чем на шестом.

Караулова из тех звезд, что предпочитают не делать личную жизнь достоянием общественности — свой брак с музыкальным продюсером Алексеем Черным певица тоже долгое время скрывала.

Возможно, причина желания певицы держать личную жизнь в тайне заключается в пережитом предательстве со стороны человека, за которого собиралась замуж:

«Молодой человека сделал мне предложение, но мы не поженились, я вечно сбежавшая невеста. Он мне изменил, я очень переживала... У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь», — рассказывала она в интервью Super.