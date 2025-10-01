Юбилейная X Сказочная неделя моды Magic Fashion Week пройдет в Москве

11 октября 2025 года Московский драматический театр станет ареной для грандиозного события – X Юбилейного сезона сказочной недели моды Magic Fashion Week (MFW). Это уникальное мероприятие, где мир моды и театра сливаются воедино, обещая гостям незабываемое путешествие в мир фантазии и креатива.

В этом году Magic Fashion Week представит яркий калейдоскоп коллекций от ведущих российских дизайнеров: Надежды Шибиной, Кристины Кибовской, бренда Giza, Елены Мур, Светланы Грилео, Юлии Джемовой, Анны Лукьяновой и бренда Noble People. Более 700 моделей продемонстрируют новые коллекции на сцене Московского драматического театра, создавая завораживающее зрелище, дополненное сказочными декорациями.

Режиссер-постановщик шоу – Надежда Шибина.

Magic Fashion Week славится своим неповторимым стилем и привлечением звездных гостей. В разные годы MFW посещали такие знаменитости, как Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Александр Песков, Ильдар Гайнутдинов и многие другие.

«Мы рады представить юбилейный сезон Magic Fashion Week, – говорит Надежда Шибина, режиссер-постановщик, хедлайнер MFW – это не просто показ мод, а настоящее сказочное представление, где каждая коллекция рассказывает свою уникальную историю. Приглашаем всех окунуться в атмосферу волшебства и поддержать талантливых российских дизайнеров».