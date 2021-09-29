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YouTube хотят заблокировать: Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с RT
Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с каналов Russia Today. Если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка. В письме ведомства отмечается, что действия на YouTube-каналах «RT DE» и «Der Fehlende Part» нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.
«В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — передали информацию надзорного органа в «Интерфакс».
Также сообщается, что в КоАП РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, «предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей».
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