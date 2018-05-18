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YANNY или LAUREL: какое слово правильное в покорившей мир аудиоиллюзии

Пока в Сети обсуждают новую аудиоиллюзию, инициаторы назвали правильное слово.

Вчера и сегодня мир сходит с ума по новой аудиоиллюзии. После прослушивания записи, в которой электронный голос повторяет одно и то же слово, пользователям предлагается выбрать, что именно они услышали: Yanny («Янни») или Laurel («Лорел»).

Одни слышат «Янни». Другие — «Лорел». Третьи — и то, и другое.

Российские звезды тоже включились в обсуждение. Дочь певицы Валерии Анна Шульгина опубликовала ролик в своем блоге. Оказалось, что ее брат Арсений Шульгин слышит «Yanny». Старший сын певицы Артемий сначала тоже услышал «Yanny», но потом стал слышать «Laurel». Узнав об этом, младший брат провел целое расследование: «Что за наркомания???? Я сидел минут 15, не понимал даже близко как можно слышать Лорал. Потом посмотрел видюху про это. Теперь слышу лорал. Прокачал скилл. Могу слышать, как захочу. Пойду дальше работать».

Писатель Стивен Кинг и актер Джим О’Хейр слышат«Yanny». Певица Кэти Перри и модель Крисси Тейген — «Laurel».

При этом студентка Кэти Хетцель, которая сделала запись, уверяет, что она записывала слово «Laurel».

А что слышите вы?

Фото: globallookpress

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