«Я выбрала себя»: плюс-сайз-модель Тесс Холлидей разводится с мужем
О том, что в отношениях Тесс Холлидей и ее супруга по имени Ник не все гладко, иностранные таблоиды заговорили с конца прошлого года. Тогда супруг модели уехал в Австралию, оставив ее в Лос-Анджелесе. Дело шло к разводу, и наконец женщина решилась на непростой шаг. О намерении развестись Тесс сообщила в социальных сетях.
«Для всех, кто задает мне вопросы о том, что случилось в моих отношениях: я выбрала себя. Я поставила в приоритет сое счастье и моих мальчиков. Женщины не должны быть ответственны за выхаживание зависимых мужчин. Это все, что я могла сказать. Пожалуйста, больше не задавайте вопросов», — написала она.
Сообщается, что мужчина был болен биполярным расстройством, но от лечения отказывался.
В своих будущих отношениях женщина пообещала себе обращать внимание на «красные флажки» — моменты, которые могут указывать на наличие проблем у претендента на ее руку и сердце.
У Тесс и Ника двое детей, они по всей вероятности останутся жить с мамой.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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