«Я выбрала себя»: плюс-сайз-модель Тесс Холлидей разводится с мужем

О том, что в отношениях Тесс Холлидей и ее супруга по имени Ник не все гладко, иностранные таблоиды заговорили с конца прошлого года. Тогда супруг модели уехал в Австралию, оставив ее в Лос-Анджелесе. Дело шло к разводу, и наконец женщина решилась на непростой шаг. О намерении развестись Тесс сообщила в социальных сетях.

«Для всех, кто задает мне вопросы о том, что случилось в моих отношениях: я выбрала себя. Я поставила в приоритет сое счастье и моих мальчиков. Женщины не должны быть ответственны за выхаживание зависимых мужчин. Это все, что я могла сказать. Пожалуйста, больше не задавайте вопросов», — написала она.