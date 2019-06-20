«Я ухожу и забираю детей»: Кунис и Катчер сняли смешное видео в ответ на слухи о своем разводе

Американский таблоид сообщил о разводе Милы Кунис и Эштона Кутчера. Актеры давно привыкли к тому, что про них часто пишут и порой неправду. Но последний материал заставил супругов отреагировать на сплетни.
В Instagram Эштон опубликовал видео, в котором он и Мила ответили на сплетни о расставании. Актеры записали ролик во время езды в машине. Кутчер рулит, а Кунис сидит рядом и в смартфоне разглядывает статью.
«Между нами все кончено. Я ухожу и забираю детей», - с серьезным лицом читает Мила. Эштон подыгрывает жене и также артистично говорит: «О боже, я больше никогда не увижу детей!».
Сам ролик в соцсети Кутчер уже без шуток подписал: «Я полагаю, все окончено. Продавайте на этой неделе ваши журналы и веселитесь. Может быть, на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами в третий раз. Но кто считает…».
Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году. У них растет 4-летняя дочь Уайетт и 2-летний сын Димитрия. Для актрисы этот брак стал первым. А Кутчер раньше был женат на Дэми Мур.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Picture Alliance, Getty Images
Видео: Instagram, youtube.com/ The Late Late Show with James Corden
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