«Я ухожу и забираю детей»: Кунис и Катчер сняли смешное видео в ответ на слухи о своем разводе

Американский таблоид сообщил о разводе Милы Кунис и Эштона Кутчера. Актеры давно привыкли к тому, что про них часто пишут и порой неправду. Но последний материал заставил супругов отреагировать на сплетни.

В Instagram Эштон опубликовал видео, в котором он и Мила ответили на сплетни о расставании. Актеры записали ролик во время езды в машине. Кутчер рулит, а Кунис сидит рядом и в смартфоне разглядывает статью.

«Между нами все кончено. Я ухожу и забираю детей», - с серьезным лицом читает Мила. Эштон подыгрывает жене и также артистично говорит: «О боже, я больше никогда не увижу детей!».