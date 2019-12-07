«Я сказала "да"»: 36-летняя певица МакSим выходит замуж за тайного поклонника

«Здорово, поздравляю!», «Будь счастлива», «Поздравляю! Желаю искреннего женского счастья», «Поздравляю! Счастья, любви, благополучия и процветания вашей семье!», — поздравили Марину в комментариях.

Марина Максимова уже была замужем и состояла в фактическом браке. Но оба раза ее отношения закончились быстро. С отцом старшей дочери Саши МакSим развелась через три года после свадьбы. А с отцом второй дочки Маши артистка рассталась через несколько месяцев после рождения ребенка.