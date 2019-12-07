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«Я сказала "да"»: 36-летняя певица МакSим выходит замуж за тайного поклонника

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МакSим рассказала о помолвке

Фото: Instagram

Имени жениха певица не называет.

Певица МакSим опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала помолвочное кольцо с бриллиантами. Артистка призналась, что выходит замуж: «Я сказала "да"», — призналась она.

Имя жениха Марина Максимова не называет и не показывает его. Раньше она признавалась, что ее любимый мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу и не любит публичность. На фотографиях певицы видна лишь его рука.

«Здорово, поздравляю!», «Будь счастлива», «Поздравляю! Желаю искреннего женского счастья», «Поздравляю! Счастья, любви, благополучия и процветания вашей семье!», — поздравили Марину в комментариях.

Марина Максимова уже была замужем и состояла в фактическом браке. Но оба раза ее отношения закончились быстро. С отцом старшей дочери Саши МакSим развелась через три года после свадьбы. А с отцом второй дочки Маши артистка рассталась через несколько месяцев после рождения ребенка.

Фото и видео: Instagram

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