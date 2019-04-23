«Я рада нашему воссоединению»: Бузова намекнула на возвращение Собчак на «Дом-2»

Фото вызвало бурю эмоций как у фанатов проекта, так и у хейтеров Ксении. И если первые радовались и говорили, что после ее возвращения опять будут смотреть выпуски программы, то вторые откровенно язвили и сыпали негативными комментариями.

«Ксения, вы огонь!», «Сто лет не смотрела, а теперь буду», «Вот это бомба!», «Что, деньги закончились?», «Из президентов в ˝Дом-2?˝», - написали фолловеры Бузовой.