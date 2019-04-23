«Я рада нашему воссоединению»: Бузова намекнула на возвращение Собчак на «Дом-2»

Бывшая участница «Дом-2» Ольга Бузова в Instagram опубликовала фото с Ксенией Собчак. Подписчиков певицы и ведущей удивил не сам факт общего снимка, а то, где он был сделан. Собчак с Бузовой сфотографировались на лобном месте проекта «Дом-2».
Фото вызвало бурю эмоций как у фанатов проекта, так и у хейтеров Ксении. И если первые радовались и говорили, что после ее возвращения опять будут смотреть выпуски программы, то вторые откровенно язвили и сыпали негативными комментариями.
«Ксения, вы огонь!», «Сто лет не смотрела, а теперь буду», «Вот это бомба!», «Что, деньги закончились?», «Из президентов в ˝Дом-2?˝», - написали фолловеры Бузовой.
Подробности, о которых обмолвилась Ольга Бузова, станут известны уже вечером 24 апреля. А 11 мая 2019 года проект отметит 15-летний юбилей. Кстати, некоторые поклонники «Дома-2 решили», что Собчак возвращается туда именно из-за знаменательной даты.
Текст: Галина Нежнева
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