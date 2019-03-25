«Я постараюсь не подвести»: 70-летний Юрий Николаев прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за обморока

Известный телеведущий Юрий Александрович Николаев не приехал на церемонию прощания с певицей Юлией Началовой, хотя давно с ней дружил, а также пропустил вручение правительственной премии — его должны были наградить как продюсера музыкального телеконкурса «Утренняя звезда».

Накануне вечером в Сети появилась информация об экстренной госпитализации легендарного телеведущего. Сообщалось, что Юрий Александрович потерял сознание из-за проблем с сосудами, упал, ударился головой, получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и якобы госпитализирован в одну из столичных клиник.