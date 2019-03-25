«Я постараюсь не подвести»: 70-летний Юрий Николаев прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за обморока

Известный телеведущий Юрий Александрович Николаев не приехал на церемонию прощания с певицей Юлией Началовой, хотя давно с ней дружил, а также пропустил вручение правительственной премии — его должны были наградить как продюсера музыкального телеконкурса «Утренняя звезда».
Накануне вечером в Сети появилась информация об экстренной госпитализации легендарного телеведущего. Сообщалось, что Юрий Александрович потерял сознание из-за проблем с сосудами, упал, ударился головой, получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и якобы госпитализирован в одну из столичных клиник.
Однако и супруга Николаева, и сам телеведущий по очереди опроверли эти тревожные новости в коротких комментариях телеканалу РЕН-ТВ. «Всем, кто знает меня и помнит, огромное спасибо за беспокойство о моем состоянии. Все хорошо, я постараюсь вас не подвести», — заявил Юрий Александрович. Напомним, совсем скоро Юрий и Элеонора Николаевы отметят 44 года в браке. При этом детьми пара так и не обзавелась.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Dmitry Golubovich / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Игорь Николаев