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«Я не хожу в цирки»: Екатерина Андреева жестко высказалась о деятельности братьев Запашных и принципах работы дельфинариев

Телеведущая Екатерина Андреева призвала осознанно относиться к теме защиты природы.

Еще вчера Екатерина Андреева публиковала видео с «упавшим на землю ночным небом» и делилась впечатлениями из очередной поездки, а сутки спустя сообщение о гибели питомца заставило ее написать полный эмоций пост. Приводим текст, который опубликовала телеведущая в своем блоге.

«Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли. Я посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы. В сентябре мы ставили фото-ловушки, чтоб наблюдать за пятью, всего пятью леопардами, которым мы хотели подарить дикую жизнь. А в этот момент те, кого я отказываюсь называть людьми ставили свои <отвратительные> капканы, которые делают такие же <отвратительные> производители. И я с прискорбием вынуждена признать, что в Абхазии и в России нет нормального, жесткого закона о защите животных. В нашей стране в культурных целях (так составлен закон, принятый депутатами) можно мучить китов и косаток, а потом загнать их по сходной цене в дельфинарий. И детишки будут хлопать пленникам, которые вынуждены прыгать через кольцо за рыбу. У-тю-тю, как мило. И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему как до Луны и втюхивать свою цирковую программу мучений тигров и львов. Я не хожу в цирки, где пиками, плетками, огнем гордых полосатиков и гривастых заставляют трюкачить на потребу публики, которая не задумывается, каким образом достигнуто это "послушание". Мне не нравится губернатор Иркутской области Левченко, который убил сонного медведя в берлоге и который вложил в руки своему внучку винтовку, чтоб тот убил кабаненка повизгивающего обреченно в клетке. Как Левченко может отвечать за жизни людей в области, если он своего внучка уже сделал убийцей в таком юном возрасте, а дальше то, что будет? Леопардов на Кавказе было пятеро, теперь их четверо, мой крошка Леокот Килли больше не прыгнет, не зарычит, не заведет котят-пятнистиков. Еще четыре капкана, еще четыре выстрела и они больше не будут жить с нами. И знаете что я думаю иногда? Многие из нас и не достойны этого. @wwfrussia бьется за каждого леопарда, а там в лесу, где он лежал беззащитный, в капкане, горстка тех, кого я отказываюсь называть людьми отобрала жизнь у моего Леокота Килли #ВернемЛео? Кому его возвращать?»

Выражаем искренние соболезнования Екатерине.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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