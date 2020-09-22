«Я не буду тебя ругать»: звездный дизайнер Надежда Славина в слезах разыскивает сбежавшую 12-летнюю дочь

«Сегодня пропала моя старшая дочь Диана. Она вышла из школы после 6 урока и оставила свой телефон однокласснику и предсмертную записку.... Ее из школы должен был встретить дедушка. Но она ему сказала не правильное время. Я в этот момент собирала вещи в загородном доме. Чтобы перевести их в Москву. Но я опоздала! Моя дочь пропала. Беда пришла откуда я никак не ждала. Но я хочу сказать Диане, что жду ее люблю! Мы все были подростками и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит. Я твоя мама и жду тебя дома и это главное», - написала она в блоге.

В записке дочь обвиняла маму в том, что та не сказала ей о трагической смерти ее отца, которая произошла три года назад. «Дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов», - пояснила Надежда Славина.

О смерти отца девочке сообщили бабушка с дедушкой, причем уже давно: «Я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет. Звучит это ужасно. Но действительно были моменты, когда прадедушка, которому 90 лет, отправлял ей в WhatsApp фотографию могилы отца — девятилетнему ребенку! Я это сообщение нашла, заблокировала его. Но подрывная работа была проведена», - сообщила женщина.