«Я — музыкант, а не бита в политической игре»: певица Maruv отказалась ехать на «Евровидение» от Украины

На днях стремительно набирающая популярность певица Maruv одержала победу в национальном отборочном конкурсе на «Евровидение»-2019 в родной Украине. Однако организаторы сначала взяли паузу, чтобы решить, может ли девушка, у которой на месяцы вперед расписан гастрольный тур по России, участвовать в престижном конкурсе от Украины.

В итоге стороны не пришли к соглашению, и Maruv написала в своем микроблоге: «Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).