«Я — музыкант, а не бита в политической игре»: певица Maruv отказалась ехать на «Евровидение» от Украины

На днях стремительно набирающая популярность певица Maruv одержала победу в национальном отборочном конкурсе на «Евровидение»-2019 в родной Украине. Однако организаторы сначала взяли паузу, чтобы решить, может ли девушка, у которой на месяцы вперед расписан гастрольный тур по России, участвовать в престижном конкурсе от Украины.
В итоге стороны не пришли к соглашению, и Maruv написала в своем микроблоге: «Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, участник от России уже определен — им во второй раз стал Сергей Лазарев. Сейчас певец усиленно репетирует свой номер (при этом сама песня еще не представлена поклонникам).
Все об участниках «Евровидения» разных лет читайте здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram