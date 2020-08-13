«Я мечтала о сыне»: 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой

«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день! И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе , а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент», - написала она.

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