«Я мечтала о сыне»: 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой
Любовь Успенская представила поклонникам сына, которого подобрали для нее профессионалы.
«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день! И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе , а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент», - написала она.
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Фото и видео: Instagram/@uspenskayalubov_official
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