«Я давно об этом мечтал»: Ержан Максим поступил в академию популярной музыки Игоря Крутого

Юный участник шоу «Голос. Дети» Ержан Максим полюбился зрителям Первого канала. Несмотря на поражение в финале проекта, мальчик решил не отчаиваться и теперь его судьба в надежных руках.

«Дорогие друзья, сегодня для меня плодотворный и радостный день. В Московском Посольстве меня принял Имангали Тасмагамбетов. После интересной беседы он меня познакомил с Игорем Крутым. Я давно об этом мечтал. После прослушивания в студии он мне предложил продолжить обучение в его музыкальной академии. Я с большой радостью принял это предложение. Теперь могу и с вами поделиться, что с осени начнется новый этап моего творчества. Я очень рад, что Имангали Нургалиевич смог осуществить мою мечту. Благодаря ему, я могу продолжить качественно улучшить не только мой репертуар, но и стать тем кем я всегда мечтал», — сообщил он в своем блоге