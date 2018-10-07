«Взял стул и ударил его по голове»: футболистов Мамаева и Кокорина обвиняют в избиении чиновников Минпромторга

Встреча двух российских футболистов в московском кафе закончилась скандалом. Российские СМИ сообщили о драке, в которой пострадали чиновники Минпромторга — директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства Залина Корнилова в беседе с корреспондентом РБК.

В нападении на Пака и Гайсина обвиняют российских футболистов, передают «Интерфакс» и Telegram-канал «112». «Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные — из было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки», — цитирует канал Mash Геннадия Удуняна, адвоката, защищающего права Дениса Пака.

Александр и Павел воздержались от комментариев.