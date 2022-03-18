В поисках приключений: взрослый внук Пугачевой вслед за бабушкой покинул столицу России

За последние несколько недель рекордное количество звезд российского шоу-бизнеса улетело за границу. Кто-то в отпуск с детьми, кто-то на лечение в проверенные клиники, кто-то просто подальше от стресса. Например, в Израиль отправились Иван Ургант, Жасмин, Максим Галкин и Примадонна.

Внук Пугачевой Никита Пресняков не поехал за звездными родственниками. Парень предпочел отправиться в столицу зимних спортивных Игр 2014 года город Сочи. Вместе с Никитой поехала его супруга и компания близких друзей.

В своем Telegram-канале Пресняков опубликовал видео с шумного застолья и выразил свою радость по поводу пребывания на курорте. «Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи. Ну, понятное дело, я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой», — написал сын Орбакайте.

По словам актера, он еще в юношестве представлял, как собирает всех своих друзей и отправляется в веселую совместную поездку. Наконец он осуществил свою давнюю мечту. Никита добавил, что приключения начинаются.