Выживших нет: украинский самолет потерпел крушение в Иране

В среду утром, 8 января, в Иране упал украинский лайнер. Согласно сообщению агентства Рейтер, все 176 пассажиров погибли.

Самолет упал рядом с тегеранским международным аэропортом имени имама Хомейни.

Посольство России выясняет, были ли на борту самолета граждане РФ.

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