Выживших нет: украинский самолет потерпел крушение в Иране
Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране.
В среду утром, 8 января, в Иране упал украинский лайнер. Согласно сообщению агентства Рейтер, все 176 пассажиров погибли.
Самолет упал рядом с тегеранским международным аэропортом имени имама Хомейни.
Посольство России выясняет, были ли на борту самолета граждане РФ.
Новость дополняется.
Фото: globallookpress
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