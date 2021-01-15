Выяснилось, почему Борис Грачевский не смог вылечиться от коронавируса

Однако в СМИ появилась информация о том, что коронавирус зашел так далеко не просто так – в этом виновата врач, консультировавшая заразившихся Грачевского и его жену. Актриса Лариса Преториус, близкая подруга семьи, заявила: «Его жена (Екатерина Белоцерковская – прим. ред.) мне сказала, что легкие были поражены на 85%. Не знаю точно, когда они заболели, но дней 10-12 до больницы были дома. Врач, которая консультировала их по телефону, отговаривала делать компьютерную томографию. Они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас».

Также на состояние режиссера повлияла перенесенная ранее онкология: три года назад у него был диагностирован рак кожи, который был вылечен и до прошлого года находился в стойкой ремиссии. Однако болезнь вновь дала о себе знать, и пройденная терапия ослабила иммунитет Грачевского, что не дало ему возможности мобилизировать все силы и справиться с коронавирусом. Кроме того, у него был лишний вес, что также считается фактором, осложняющим течение ковида.

Фото: facebook Boris Grachevskii

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