Выяснилось, почему Борис Грачевский не смог вылечиться от коронавируса
Как сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда», оказалось, что Борис Грачевский был госпитализирован перед Новым годом, 27 декабря 2020 года, но до этого полмесяца тяжело болел коронавирусом дома. Скорую помощь вызвали, только инфекция уже дала серьезные осложнения на легкие и состояние стало критическим. До 13 января режиссер находился в медикаментозной коме, но вчера врачи вывели его из нее, и он даже смог сидеть в кислородной маске, до последнего старался оставаться на связи с родными и близкими, выходил в социальные сети. Смерть Бориса Юрьевича стала для всех неожиданностью.
Однако в СМИ появилась информация о том, что коронавирус зашел так далеко не просто так – в этом виновата врач, консультировавшая заразившихся Грачевского и его жену. Актриса Лариса Преториус, близкая подруга семьи, заявила: «Его жена (Екатерина Белоцерковская – прим. ред.) мне сказала, что легкие были поражены на 85%. Не знаю точно, когда они заболели, но дней 10-12 до больницы были дома. Врач, которая консультировала их по телефону, отговаривала делать компьютерную томографию. Они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас».
Также на состояние режиссера повлияла перенесенная ранее онкология: три года назад у него был диагностирован рак кожи, который был вылечен и до прошлого года находился в стойкой ремиссии. Однако болезнь вновь дала о себе знать, и пройденная терапия ослабила иммунитет Грачевского, что не дало ему возможности мобилизировать все силы и справиться с коронавирусом. Кроме того, у него был лишний вес, что также считается фактором, осложняющим течение ковида.
Фото: facebook Boris Grachevskii
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