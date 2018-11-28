Вывели из комы: врачи спасли 20-летнего сына миллиардера Саркисова

Саркисов-младший — третий из пяти детей миллиардера, предпринимателя, сценариста и продюсера, основателя компании «РЕСО-Гарантии» Сергея Саркисова. Сам молодой человек называет себя «черный принц», под таким же ником у него есть страница в Instagram. Сергей ездит на шикарных машинах, дружит со звездами шоу-бизнеса и спортсменами. В октябре 2016 года Саркисов-младший заплатил за вечеринку в честь своего 18-летия 12 миллионов рублей. Для гостей на празднике выступал Валерий Сюткин, Нюша и Quest Pistols Show, сообщал Life. Его отец Сергей Саркисов — постоянный участник списка Forbs с состоянием более миллиарда долларов.