Вывели из комы: врачи спасли 20-летнего сына миллиардера Саркисова

20-летний Сергей Саркисов-младший в середине апреля отдыхал в одном из ночных клубов Москвы. В один из моментов парню стало плохо и он потерял сознание, сообщает телеграм-канал Mash. Его срочно доставили в больницу. Там молодой человек некоторое время провел в коме. Врачи прилагали все усилия, чтобы стабилизировать состояние Саркисова-младшего. Вскоре им это удалось: состояние парня улучшилось, его перевели сначала в инфекционное отделение, потом в терапевтическое.
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Как уточняет Mash, причиной комы и тяжелого состояния стала передозировка неустановленными веществами.
Фото: Instagram Илоны Котелюх
Телеграм-канал Super.ru пишет, что «почти тетя Сергея Саркисова, впавшего в кому, прокомментировала ситуацию: «Гнилая желтуха! Никогда он не употреблял наркотики!!! Он много занимается спортом и случилось это из-за больших нагрузок». Дама сердца дяди Сергея – Николая - Илона Котелюх считает, что причиной плохого состояния парня стало «переутомление от этой вашей физкультуры».
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Последняя съемочная смена для Александра Хачатряна и Арсена Григоряна 🎥🎥🎥🎥🎥 Трогательное прощание с режиссёром Сергеем Саркисовым и съемочной группой 😢😢😢😢😢 #кино #сериал #прикосновениезла #eviltouch #onset #blitzfilms #блицфильм #ужасы #мистика #horror #armenia #армения #арсенгригорян #arsengrigoryan #сергейсаркисов #режиссер #backstage
Саркисов-младший — третий из пяти детей миллиардера, предпринимателя, сценариста и продюсера, основателя компании «РЕСО-Гарантии» Сергея Саркисова. Сам молодой человек называет себя «черный принц», под таким же ником у него есть страница в Instagram. Сергей ездит на шикарных машинах, дружит со звездами шоу-бизнеса и спортсменами. В октябре 2016 года Саркисов-младший заплатил за вечеринку в честь своего 18-летия 12 миллионов рублей. Для гостей на празднике выступал Валерий Сюткин, Нюша и Quest Pistols Show, сообщал Life. Его отец Сергей Саркисов — постоянный участник списка Forbs с состоянием более миллиарда долларов.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, facebook, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: Instagram
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