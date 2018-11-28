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Вывели из комы: врачи спасли 20-летнего сына миллиардера Саркисова

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Саркисову-младшему 20 лет

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Молодой человек попал в больницу в середине апреля.

20-летний Сергей Саркисов-младший в середине апреля отдыхал в одном из ночных клубов Москвы. В один из моментов парню стало плохо и он потерял сознание, сообщает телеграм-канал Mash. Его срочно доставили в больницу. Там молодой человек некоторое время провел в коме. Врачи прилагали все усилия, чтобы стабилизировать состояние Саркисова-младшего. Вскоре им это удалось: состояние парня улучшилось, его перевели сначала в инфекционное отделение, потом в терапевтическое.

Как уточняет Mash, причиной комы и тяжелого состояния стала передозировка неустановленными веществами.

Почти тетя Саркисова-младшего - Илона Котелюх

Фото: Instagram Илоны Котелюх

Телеграм-канал Super.ru пишет, что «почти тетя Сергея Саркисова, впавшего в кому, прокомментировала ситуацию: «Гнилая желтуха! Никогда он не употреблял наркотики!!! Он много занимается спортом и случилось это из-за больших нагрузок». Дама сердца дяди Сергея – Николая - Илона Котелюх считает, что причиной плохого состояния парня стало «переутомление от этой вашей физкультуры».

Саркисов-младший — третий из пяти детей миллиардера, предпринимателя, сценариста и продюсера, основателя компании «РЕСО-Гарантии» Сергея Саркисова. Сам молодой человек называет себя «черный принц», под таким же ником у него есть страница в Instagram. Сергей ездит на шикарных машинах, дружит со звездами шоу-бизнеса и спортсменами. В октябре 2016 года Саркисов-младший заплатил за вечеринку в честь своего 18-летия 12 миллионов рублей. Для гостей на празднике выступал Валерий Сюткин, Нюша и Quest Pistols Show, сообщал Life. Его отец Сергей Саркисов — постоянный участник списка Forbs с состоянием более миллиарда долларов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, facebook, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Видео: Instagram

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