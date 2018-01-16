Высказывание Розы Сябитовой о женском возрасте и мужской надежности возмутило общественность
Соведущая проекта «Давай поженимся» Роза Сябитова — персона яркая. Порой ее бескомпромиссные высказывания заставляют краснеть женихов и невест в эфире, но на этот раз слова звезды возмутили общественность.
«В нашем возрасте нельзя требовать от мужчин преданности и надежности», — гласит цитата, вынесенная на обложку журнала «Теленеделя», для которой звезда сфотографировалась со своими детьми.
«Можно и нужно, особенно в вашем возрасте. До тех пор, пока русские женщины не начнут ценить себя, о них все будут вытирать ноги — и в России и заграницей», «Что вы все про возраст твердите? Бедные женщины в России и так после 35 забитые такими, как вы! В любом возрасте женщина остается прекрасной!!! А насчет верности, надежности.. если встречаешь хорошего мужчину, он и верный и надежный», «Читаю от Розы советы или высказывания, не знаю, как ЭТО назвать, короче, ерунду вечно глупую пишет, совсем не так, как в жизни», «Преданность и надежность не бывают по требованию! Эта фраза абсурд! Эти качества присущи мужчине, который любит свою женщину, сколько бы лет ей не было!», «Писала бы про себя — В моем возрасте... А то от лица всех женщин... Слишком смело», — возмущены подписчицы звезды.
«У каждого свой опыт. Вам просто не повезло», — предполагают они. — «Мы с мужем 30 лет вместе и подруга моя 32 года вместе, судьба у всех разная».
Впрочем, и сама Роза верит, что не все так грустно. Рассуждая о собственной судьбе, она говорит: «Найти надежного мужчину на склоне лет непросто. Но можно! В конце концов, 55 — это еще не старость». Однако рассчитывать Сябитова планирует только на себя: у мужчин ее возраста почти всегда есть бывшая жена и дети, и она ожидает, что приоритет в его решениях будет на их стороне.
Сейчас Сябитова готовится к свадьбе: «Ринат мой ровесник, ему 56-й год. Пусть Татарстан радуется — татарина нашла. Каким образом он появился? Познакомились еще два года назад, когда я приезжала на Кипр на один проект. У меня даже осталась фотография. Не думала, что эта история получит продолжение. Ринат увидел программу со мной и позвонил. Я откликнулась — он мне тогда еще понравился. А что? Вариант шоколадный: ровесник, не бедный, с недвижимостью на острове. А я как раз смотрела в сторону мусульманской части Кипра, думала купить там домик».
Фото: globallookpress, instagram