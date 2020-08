Выпускник «Фабрики звезд-7» Сергей Ашихмин стал отцом и показал фото новорожденного сына

Многочисленные друзья и коллеги поспешили поздравить Сергея с новым статусом.

«Поздравляю, Серёжа», — написала Альбина Джанабаева.

«Поздравляю!😍🙏🏻Счастья, здоровья вам», — поздравляет Эрика Герцег.

«Огооо !!! Наши поздравления вам с Юлей! Счастья и здоровья родителям и малышу», — комментирует Стас Шуринс.

«Сережа, поздравляю, ты стал Отцом!!! Здоровья сыну твоему, и твоей семье!!», «Сережка, поздравляю вас с Юленькой с сыночком!!! Красота!!!», «Поздравляю Серёга ! Леон Сергеевич, welcome to the world (добро пожаловать в этот мир — прим.ред.)», «Поздравляю тебя и Юлечку. Безумно рада за вас! Крепкого здоровья сыночку и пусть растёт самым счастливым. А Юлечке крепкого здоровья и скорейшего восстановления», «Папа Сережа! Поздравляем и добро пожаловать в прекрасный мир», — пишут фолловеры.

Напомним, Сергей Ашихмин и Юлия Ишаева вместе с 2013 года. Новорожденный сын стал третьим ребенком для возлюбленной «фабриканта». От предыдущих отношений у Юлии есть сын Влад и дочь Вероника.