Выпускник «Фабрики звезд-7» Сергей Ашихмин стал отцом и показал фото новорожденного сына
Фото: Instagram/@ashihmin_official
13 августа в семье выпускника «Фабрики звезд-7» Сергея Ашихмина произошло радостное событие — музыкант и дизайнер стал отцом. Его гражданская супруга Юлия родила сына, которого назвали Леоном. Новоиспеченный отец показал в блоге трогательный снимок с новорожденным малышом: «Ашихмин Леон. 13.08.2020. Вес 3530. Рост 53 см».
Многочисленные друзья и коллеги поспешили поздравить Сергея с новым статусом.
«Поздравляю, Серёжа», — написала Альбина Джанабаева.
«Поздравляю!😍🙏🏻Счастья, здоровья вам», — поздравляет Эрика Герцег.
«Огооо !!! Наши поздравления вам с Юлей! Счастья и здоровья родителям и малышу», — комментирует Стас Шуринс.
«Сережа, поздравляю, ты стал Отцом!!! Здоровья сыну твоему, и твоей семье!!», «Сережка, поздравляю вас с Юленькой с сыночком!!! Красота!!!», «Поздравляю Серёга ! Леон Сергеевич, welcome to the world (добро пожаловать в этот мир — прим.ред.)», «Поздравляю тебя и Юлечку. Безумно рада за вас! Крепкого здоровья сыночку и пусть растёт самым счастливым. А Юлечке крепкого здоровья и скорейшего восстановления», «Папа Сережа! Поздравляем и добро пожаловать в прекрасный мир», — пишут фолловеры.
Напомним, Сергей Ашихмин и Юлия Ишаева вместе с 2013 года. Новорожденный сын стал третьим ребенком для возлюбленной «фабриканта». От предыдущих отношений у Юлии есть сын Влад и дочь Вероника.
Фото: Instagram/@ashihmin_official, @julia_jia
Видео: Instagram/@ashihmin_official
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