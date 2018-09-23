выпьемзалюбовь: Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отмечают жестяную свадьбу

Сегодня, 23 сентября, крепкая и любящая звездная семья Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отмечает праздник — восьмую годовщину свадьбы. Разумеется, артисты уже успели опубликовать архивные снимки с церемонии и поздравить друг друга в соцсетях.

«Да, так все и было: 8 лет назад, 23 сентября 2010 года, Тверской ЗАГС г. Москвы, свидетели — со стороны жениха #игорькрутой , со стороны невесты @nataliapodolskaya . С маршем Мендельсона почему-то не сложилось, но, к счастью, свидетель прекрасно играет на рояле, который мы обнаружили «в кустах» за шторой, так что расписались под аккомпанемент моего друга Игоря Крутого!) А 25-го сыграли свадьбу, но об этом — 25-го!) Спасибо моей любимой @uliaveronika за совместное путешествие по жизни, за любовь, за Веронику!» — трогательно подписал фото Николаев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).