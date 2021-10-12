Выйти замуж — не напасть: где пожениться москвичам в новогодние праздники

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для проведения церемонии с 5 по 8 января будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС.

«Кроме того, до 2020 года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность даты, поэтому для пар будут также открыты Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания № 5, расположенный в Измайловском кремле», — рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Также отмечается, что регистрация в праздничные дни проводится по-особенному: ведущие готовят уникальные тексты, соответствующие тематике праздника, а отделы ЗАГС по-новогоднему украшены.

31 декабря проведут регистрации брака в дворцах бракосочетания №1 и 4, а в №4 и 5 — 5 и 7 января. Во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС зарегистрируют молодоженов 6 и 8 января.

До зимних праздников, 24 и 25 декабря, пожениться можно на популярных выездных площадках: в усадьбе Остафьево в Новой Москве, башне «ОКО» делового центра «Москва-Сити», а также в гостинице «Националь».

Подать заявление возможно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг, или лично в отделе ЗАГС.