Выигравшую украинский отбор на «Евровидение» певицу Maruv могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России

Накануне в Киеве прошел финал национального отборочного конкурса исполнителей-кандидатов на участие в «Евровидении»-2019. Победу одержала известная певица Maruv, причем девушке устроили настоящий допрос о Крыме, российских фанатах и гастролях по стране.
А сегодня стало известно, что Национальная общественная телекомпания Украины взяла на раздумья два дня, чтобы вынести окончательное решение об участии Maruv в «Евровидении». «В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину», — говорится в заявлении члена правления НОТУ Александры Кольцовой, опубликованном на сайте «Общественного ТВ».
Напомним, участник от России уже определен — им во второй раз стал Сергей Лазарев. Сейчас певец усиленно репетирует свой номер (при этом сама песня еще не представлена поклонникам).
Все об участниках «Евровидения» разных лет читайте здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram