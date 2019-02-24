Выигравшую украинский отбор на «Евровидение» певицу Maruv могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России

Накануне в Киеве прошел финал национального отборочного конкурса исполнителей-кандидатов на участие в «Евровидении»-2019. Победу одержала известная певица Maruv, причем девушке устроили настоящий допрос о Крыме, российских фанатах и гастролях по стране.

А сегодня стало известно, что Национальная общественная телекомпания Украины взяла на раздумья два дня, чтобы вынести окончательное решение об участии Maruv в «Евровидении». «В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину», — говорится в заявлении члена правления НОТУ Александры Кольцовой, опубликованном на сайте «Общественного ТВ».