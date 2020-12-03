Выигравший более миллиарда рублей 89-летний мужчина весь год готовился к Рождеству
Мужчина проработал электриком в Юго-Западном управлении электроснабжения 40 лет. Вместе со своей женой Ширли Бэнфилд и дочерьми Тиной и Карен он выиграл 18 миллионов фунтов стерлингов в лотерее Lotto в феврале 2018 года.
«Я провел большую часть изоляции в своей мастерской, что мне очень понравилось. Нам также повезло, что наши дочери живут поблизости, — признался миллиардер. — Они позаботились о том, чтобы в начале года у нас был интернет, купили каждому по новому iPad и настроили Netflix».
EXCLUSIVE: Britain's oldest lotto winner, 89, spends lockdown looking for new tools on YouTubehttps://t.co/YgzAtdq8q8— Daily Mirror (@DailyMirror) December 2, 2020
Богатый пенсионер любит возиться в своей мастерской, он изготовил не менее 50 вертепов (большой ящик с марионетками, служащий местом для устройства кукольных представлений на библейские и комические сюжеты) для друзей и семьи.
После победы британец приобрел несколько новых инструментов и пил, а также новый верстак. Как пишет издание, мужчина с пользой провел свое время в изоляции, создав красивую рождественскую кроватку и сделав пожертвование местной церкви. Кроме того, он просматривал видео на YouTube.
«На прошлое Рождество отец Малькольм намекнул во время одной из праздничных служб, что старая детская кроватка, к сожалению, слишком мала для новых рождественских фигурок, которые другой прихожанин подарил церкви, поэтому я решил действовать», — подчеркнул он.
Фото: pixabay.com
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