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Выигравший более миллиарда рублей 89-летний мужчина весь год готовился к Рождеству

Житель Великобритании Деннис Бэнфилд, которому в декабре 2020 года исполнится 90 лет, выиграл в лотерею 18 миллионов фунтов стерлингов (1,8 миллиарда рублей), пишет Daily Mirror.

Мужчина проработал электриком в Юго-Западном управлении электроснабжения 40 лет. Вместе со своей женой Ширли Бэнфилд и дочерьми Тиной и Карен он выиграл 18 миллионов фунтов стерлингов в лотерее Lotto в феврале 2018 года.

«Я провел большую часть изоляции в своей мастерской, что мне очень понравилось. Нам также повезло, что наши дочери живут поблизости, — признался миллиардер. — Они позаботились о том, чтобы в начале года у нас был интернет, купили каждому по новому iPad и настроили Netflix».

Богатый пенсионер любит возиться в своей мастерской, он изготовил не менее 50 вертепов (большой ящик с марионетками, служащий местом для устройства кукольных представлений на библейские и комические сюжеты) для друзей и семьи.

После победы британец приобрел несколько новых инструментов и пил, а также новый верстак. Как пишет издание, мужчина с пользой провел свое время в изоляции, создав красивую рождественскую кроватку и сделав пожертвование местной церкви. Кроме того, он просматривал видео на YouTube.

«На прошлое Рождество отец Малькольм намекнул во время одной из праздничных служб, что старая детская кроватка, к сожалению, слишком мала для новых рождественских фигурок, которые другой прихожанин подарил церкви, поэтому я решил действовать», — подчеркнул он.

Фото: pixabay.com

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