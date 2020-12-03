Выигравший более миллиарда рублей 89-летний мужчина весь год готовился к Рождеству

Мужчина проработал электриком в Юго-Западном управлении электроснабжения 40 лет. Вместе со своей женой Ширли Бэнфилд и дочерьми Тиной и Карен он выиграл 18 миллионов фунтов стерлингов в лотерее Lotto в феврале 2018 года.

«Я провел большую часть изоляции в своей мастерской, что мне очень понравилось. Нам также повезло, что наши дочери живут поблизости, — признался миллиардер. — Они позаботились о том, чтобы в начале года у нас был интернет, купили каждому по новому iPad и настроили Netflix».