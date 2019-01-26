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Выдающийся композитор Мишель Легран скончался на 87-м году жизни

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Мишель Легран

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Сегодня, 26 января, стало известно о смерти легендарного французского музыканта.

Несколько минут назад стало известно, что на 87-м году жизни скончался выдающийся французский композитор, пианист, певец, дирижер и аранжировщик Мишель Легран. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта.

Мишель Легран известен в первую очередь по музыке к кино — композитор написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. За всю карьеру Легран трижды становился лауреатом премии «Оскар» — в 1969 году за песню The Windmills of Your Mind к фильму «Афера Томаса Крауна», в 1972 году за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Лето 42-го» и в 1984 году за лучшую запись песен в фильме «Йентл». Кроме того, композитор пять раз удостаивался премии «Грэмми», а также является лауреатом BAFTA и «Золотого глобуса».

24 февраля 2019 года Мишелю Леграну исполнилось бы 87 лет.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Isabelle Vautier, Dave Bedrosian, Steph, Guericolas/Globallookpress

Видео: YouTube

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