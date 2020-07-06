Всемирно известный композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года

6 июля 2020 года стало известно о кончине всемирно известного итальянского композитора Эннио Морриконе. Ему был 91 год.

Эннио Морриконе стал автором музыки более чем к 500 фильмам. Среди них «Хороший, плохой, злой», «Спрут», «Омерзительная восьмерка», «Легенда о пианисте», «Однажды в Америке».

У Морриконе было два «Оскара» — за лучший саундтрек за фильм Тарантино «Омерзительная восьмерка» и почетный, а также звезда на Аллее Славы в Голливуде.

Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме, он был старшим из пяти детей в семье. Уже в 12 лет он поступил в римскую консерваторию, там он в разные году получил сразу три диплома: по классу трубы, инструментовки и композиции. В 16 лет он уже играл в профессиональном оркестре.

После он занимался аранжировкой музыки для радио и различных шоу. Звездный час Морриконе настал, когда он возрасте 33 лет начал писать музыку к фильмам. Это принесло ему мировую известность. На родине Эннио сотрудничал с такими режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери, а в Голливуде — с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайаном Де Пальмой, Майклом Николсом, Джоном Карпентером, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино и другими.

У композитора остались четверо детей.