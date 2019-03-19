«Всем любви и побольше ее плодов»: 38-летняя супруга Тиграна Кеосаяна объявила о своей третьей беременности

Режиссер Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян живут вместе уже почти семь лет и обзавелись двумя детьми. Оказалось, что известная медиаменеджер скоро родит возлюбленному еще одного ребенка и станет многодетной мамой. Об этом сама Маргарита сообщила сегодня, 19 марта, в своем Telegram-канале, рассказав, как восприняли радостную новость ее старшие малыши.

«Я хочу, чтобы это была сестричка. Но если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр», — сказала моя пятилетняя дочка сегодня утром. «А я обрадуюсь, если родится динозавр!» — восторженно сообщил четырехлетний сын. В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, божья благодать. Иногда приходится выбирать приоритеты — заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей. А плохих людей, как мы помним, не бывает. Всем любви и побольше ее плодов», — написала Симоньян.