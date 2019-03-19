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«Всем любви и побольше ее плодов»: 38-летняя супруга Тиграна Кеосаяна объявила о своей третьей беременности

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Маргарита Симоньян

Фото: Instagram
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Известный режиссер и его гражданская жена, главный редактор портала Russia Today, скоро вновь станут родителями. Для Кеосаяна малыш будет уже пятым.

Режиссер Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян живут вместе уже почти семь лет и обзавелись двумя детьми. Оказалось, что известная медиаменеджер скоро родит возлюбленному еще одного ребенка и станет многодетной мамой. Об этом сама Маргарита сообщила сегодня, 19 марта, в своем Telegram-канале, рассказав, как восприняли радостную новость ее старшие малыши.

«Я хочу, чтобы это была сестричка. Но если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр», — сказала моя пятилетняя дочка сегодня утром. «А я обрадуюсь, если родится динозавр!» — восторженно сообщил четырехлетний сын. В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, божья благодать. Иногда приходится выбирать приоритеты — заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей. А плохих людей, как мы помним, не бывает. Всем любви и побольше ее плодов», — написала Симоньян.

Напомним, Маргарита не только стала прекрасной женой, мамой и мачехой старших дочерей Тиграна от брака с актрисой Аленой Хмельницкой, но и поладила с последней – время от времени в микроблогах обеих женщин даже появляются совместные снимки, а 24-летняя Саша и 8-летняя Ксюша с удовольствием гостят у отца и его семьи.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Vasilii Smirnov / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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