Все те же лица: 56-летняя Елена Батурина с состоянием $1,2 млрд возглавила список самых богатых женщин России
Фото: Alexander Wilf/ Global Look press
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Сюрпризов он не принес: в нем присутствую знакомые лица. Но впервые в ТОП-25 богачек попала жена миллиардера Ковальчука — Татьяна Ковальчук. Ее состояние оценили в 600 млн долларов, с которыми Ковальчук оказалась сразу на третьей строчке рейтинга.
Фото: Starface
Первые две позиции заняли президент компании Inteco Елена Батурина с состоянием 1,2 млрд долларов (бессменный лидер) и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов).
Первая десятка лидеров среди самых богатых женщин России выглядит так: 1. Елена Батурина – 1,2 млрд долларов (все пункты в одной валюте) 2. Татьяна Бакальчук – 1 млрд 3. Татьяна Ковальчук – 600 млн 4. Елена Рыболовлева – 600 млн 5. Ольга Белявцева – 550 млн 6. Лилия Ротенберг – 500 млн 7. Татьяна Кузнецова – 460 млн 8. Наталья Луценко – 425 млн 9. Лидия Михайлова – 415 млн 10. Евгения Гурьева – 390 млн
Фото: Instagram, Alexander Wilf/ Global look press, Starface
Видео: Россия 24
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