Все те же лица: 56-летняя Елена Батурина с состоянием $1,2 млрд возглавила список самых богатых женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Сюрпризов он не принес: в нем присутствую знакомые лица. Но впервые в ТОП-25 богачек попала жена миллиардера Ковальчука — Татьяна Ковальчук. Ее состояние оценили в 600 млн долларов, с которыми Ковальчук оказалась сразу на третьей строчке рейтинга.