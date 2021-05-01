«Все произошло быстро»: мама Сергея Доренко умерла за несколько дней до годовщины смерти сына
В субботу, 1 мая, вдова погибшего два года назад Сергея Доренко сообщила о смерти его мамы - Татьяны Ивановны. Пожилая женщина скончалась в реанимации, 23 апреля ей исполнилось 84 года.
«Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем. И вот мы ждем с ней уже вторую скорую, а она спорит, не хочет ехать, руководит, как и положено жене генерала, но в итоге сдается и соглашается на госпитализацию. Татьяну Ивановну сразу положили в реанимацию, она еще была в сознании, но состояние ухудшалось - подключили к ИВЛ, ввели в медикаментозный сон. Оставалась надежда на стабилизацию, но этого не произошло. Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне», - написала в своем Instagram Юлия Доренко.
Смерть Сергея Доренко шокировала многих. 9 мая 2019 года мужчина попал в ДТП, находясь за рулем своего мотоцикла. Однако позже вскрытие показало, что причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.
Прах Татьяны Ивановны будет захоронен на Троице-Лыковском кладбище, рядом с прахом ее мужа, Леонида Филипповича Доренко.
Соболезнуем родным и близким.
Фото: © Pravda Komsomolskaya / Globallookpress