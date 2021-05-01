«Все произошло быстро»: мама Сергея Доренко умерла за несколько дней до годовщины смерти сына

В субботу, 1 мая, вдова погибшего два года назад Сергея Доренко сообщила о смерти его мамы - Татьяны Ивановны. Пожилая женщина скончалась в реанимации, 23 апреля ей исполнилось 84 года.

«Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем. И вот мы ждем с ней уже вторую скорую, а она спорит, не хочет ехать, руководит, как и положено жене генерала, но в итоге сдается и соглашается на госпитализацию. Татьяну Ивановну сразу положили в реанимацию, она еще была в сознании, но состояние ухудшалось - подключили к ИВЛ, ввели в медикаментозный сон. Оставалась надежда на стабилизацию, но этого не произошло. Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне», - написала в своем Instagram Юлия Доренко.