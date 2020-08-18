«Все позади»: 42-летняя Любовь Толкалина переболела коронавирусом несмотря на меры предосторожности?

«Какая красивая!!! Поздравляю», «Отличные новости», «Антитела появляются у тех, кто переболел или как...», «То есть вы болели?», «А как Вы переболели,в каком проявлении», «Вы заметили как переболели?», «У Вас был не тот случай, который протекает бессимптомно ??», - удивились подписчики, ведь ранее Любовь не жаловалась на здоровье.

На вопрос подруги, которая тоже оказалась не в курсе, - «Подожди! Я не совсем в теме... Это означает, что у тебя иммунитет? Это же действительно хорошо, если так», - Любовь ответила: «Все позади».