«Все позади»: 42-летняя Любовь Толкалина переболела коронавирусом несмотря на меры предосторожности?
Любовь Толкалина похвасталась отрицательными результатами тестов и иммунитетом на COVID-19.
«Поздравьте меня! у меня два отрицательных и антитела», - сообщила она в блоге.
«Какая красивая!!! Поздравляю», «Отличные новости», «Антитела появляются у тех, кто переболел или как...», «То есть вы болели?», «А как Вы переболели,в каком проявлении», «Вы заметили как переболели?», «У Вас был не тот случай, который протекает бессимптомно ??», - удивились подписчики, ведь ранее Любовь не жаловалась на здоровье.
На вопрос подруги, которая тоже оказалась не в курсе, - «Подожди! Я не совсем в теме... Это означает, что у тебя иммунитет? Это же действительно хорошо, если так», - Любовь ответила: «Все позади».
Фото и видео: Instagram/@tolkalinaliuba
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!